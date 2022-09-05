弘光科大新生劉靜慈(右)幫助昏厥女性就醫，副校長潘世尊(左)特別表揚。(弘光科大提供)

弘光科技大學4至6日舉辦新生啟航校園文化體驗活動，4日新生入學輔導開訓典禮，副校長潘世尊特表揚護理系一年級新生劉靜慈，在台北捷運站看到陳小姐腹痛幾近昏厥主動伸出緩手護送就醫，陳小姐特致電請學校給予表揚。潘世尊說，劉靜慈同學熱心助人正是弘光『以人為本、關懷生命』辦學理念寫照，希望所有新生在弘光學習專業服務社會。

軒嵐諾颱風逐漸遠離之下，弘光科大新生昨天下午1時左右魚貫步入校園，參加舉辦的新生啟航校園文化體驗活動「新生入學輔導」開訓典禮，開訓後進行院系師生座談會、導師時間，5、6日學校還安排一系列新生大學入門導航活動。

潘世尊說，弘光是醫護起家，辦學理念為「以人為本、關懷生命」，雖然新生今天才到校，但從大家完成報到起就是弘光的一分子，劉靜慈同學伸出溫暖援手幫助需要幫助的人，熱心助人之舉正是弘光辦學理念的最佳寫照，希望未來4年新生們在這裡學到各種不同專業，幫助自己、家人，服務社會、回饋社會。

劉靜慈說，8月18日早上打算到木柵動物園走走，下捷運站手扶梯時，剛好看到腹痛昏厥陳小姐從候車椅上滑下來，手上拿著手機正跟先生通話，便趨前協助按捷運站對講機求援安撫陳小姐，協助推輪椅送到仁愛醫院就醫，等陳小姐先生到場接手才離開，前後大約1小時。

劉靜慈指出，她從國中便喜歡看醫療劇，對於急救流程有一些概念，原本想念五專護理科，家人擔心年紀太小又離家太遠，高職先念稻江護家幼保科，因為很想進入醫療體系成為一位護理師認真準備統測，終於如願考上弘光護理系，希望未來自己能成為一位優秀的護理師。

弘光科大5、6日為期兩天的新生大學入門導航活動，有CPR＋AED急救訓練、健行、交通安全宣導、性教育宣導、校園巡禮闖關、社團介紹等精彩內容。