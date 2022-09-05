台南殺警案讓廢死議題再度成為民眾關注焦點，總統蔡英文日前與高中生談話時，也被問到此議題，她答覆內容一段稱「不需要依賴非常嚴厲的刑罰來嚇阻犯罪」，引起各界討論。國民黨高雄市長候選人柯志恩質疑，若不用依賴嚴厲刑罰，那應該用什麼來嚇阻犯罪，怒批蔡英文「在妳的治理下有因推動廢死，而讓殘暴惡徒受到春風教化而減少作奸犯科、凶狠殺人嗎？」

蔡英文日前出席「總統與高中生面對面論壇」，有高中生針對廢死議題提出詢問，她回應指出廢死是理性、價值及情感的問題，加上每個人切入的角度不同，所以才在台灣社會引起這麼大的討論，但她認為制度能提供足夠安全的話，就不需要依賴嚴厲的刑罰來嚇阻犯罪。

柯志恩昨日在臉書表示，有些國家支持廢死是基於該國民情，但民進黨說廢死是普世價值，台灣卻有85％以上的民眾反對廢死，「所謂的『普世價值』，請問全台灣人民認同嗎，執政者到底在跟什麼風潮呢？」

「在妳的治理下有因推動廢死，而讓殘暴惡徒受到春風教化而減少作奸犯科、凶狠殺人嗎？」柯志恩怒批蔡英文，因為政客力挺廢死，反而讓台灣充斥「反正殺一、二個人也不會判死」以及「可免費吃牢飯」等荒謬至極的言論，導致無數善良百姓對台灣司法無能彰顯正義而憤恨不平。

柯志恩說，民眾的不安是因廢死對社會治安的加劇惡化，以及對司法正義無能、沉淪與接近休克而焦慮不安，主張廢死，對可憐的受害家屬更如傷口撒鹽般的二度傷害，「誠如大家所說原諒與否是上帝的事，任何人無權要求家屬原諒罪犯，死刑當然能夠撫慰受害者遺族，第三者無置喙之地！」