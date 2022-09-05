國內BA.5疫情持續升溫，指揮中心發言人莊人祥昨預估，周二、三單日確診數恐破4萬例，面對中秋連假將即將到來，胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，中秋節最好不要4種人一起烤肉，包括不特地人士、未接種疫苗的高危險群、有相關症狀者及不愛戴口罩的人，若非烤不可，就得保持安全社交距離，但這樣子太難烤了，還是能免就免。

黃軒日前於個人臉書指出，社區正在受BA.5病毒侵襲，中秋節仍可以烤肉，但最好不要和4種人一起烤，包括不特定人士、沒接種疫苗的高危險群（長輩、幼兒及慢性病者）、有相關症狀者、不愛戴口罩的人；他說，若非得和不特定人士烤肉，就得做好安全社交距離，「可是這樣子太難烤了」。

黃軒表示，原則上中秋烤肉，只能和3類人烤，包括熟悉的人、完整接種3劑疫苗及有戴好口罩或勤洗手的人。

指揮中心發言人莊人祥昨表示，本土疫情已連續3周上升，連6天單日破3萬例，預估周二、三本土單日新增個案就會達4萬例。醫療應變組副組長羅一鈞則提醒，中秋節如有聚會或烤肉，除飲食、拍照等例外情形，應全程配戴口罩，隨身攜帶酒精等消毒用品，有相關症狀勿參加任何聚會，未接種疫苗的長者和幼兒也不建議參加人潮眾多的節慶聚會。