氣象局表示，大家會覺得​颱風特別喜歡在周末來，可能一方面是難得假日想去玩，​或是有安排好的行程活動，​卻因為颱風干擾無法順利照原定計畫執行而產生麻煩及困擾，​於是對周末颱風的印象會比較深刻。（取自報天氣-中央氣象局臉書）

今年第11號颱風「軒嵐諾」已遠離台灣，許多民眾好奇，​颱風似乎總在周末報到​。中央氣象局今(5)日於臉書表示，在周末發布陸警的天數並沒有比較多，民眾的感受可能來自颱風打亂周末規劃的心理因素所致。

根據氣象局資料統計，近22年 (2000-2021年)​有「發布颱風陸上警報」的日子中，周一37天、​周二40天、​周三39天、​周四34天、​周五31天、​周六37天、​周日37天。

氣象局表示，從資料可看出，​周末被颱風干擾的天數並沒有特別多，大家會覺得​颱風特別喜歡在周末來，可能一方面是難得假日想去玩，​或是有安排好的行程活動，​卻因為颱風干擾無法順利照原定計畫執行而產生麻煩及困擾，​於是對周末颱風的印象會比較深刻。

另一方面，可能是對較多數人來說，​周一到周五期間因颱風停班停課才有感，​所以對於心理上對於平日和假日到來的颱風​感受還是有明顯差異。

氣象局也強調，​​氣象局沒辦法告訴民眾颱風天放假與否，颱風天決定是否停班課的權責是各縣市政府，須特別留意。​