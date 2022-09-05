今年第11號颱風「軒嵐諾」已遠離台灣，許多民眾好奇，颱風似乎總在周末報到。中央氣象局今(5)日於臉書表示，在周末發布陸警的天數並沒有比較多，民眾的感受可能來自颱風打亂周末規劃的心理因素所致。
根據氣象局資料統計，近22年 (2000-2021年)有「發布颱風陸上警報」的日子中，周一37天、周二40天、周三39天、周四34天、周五31天、周六37天、周日37天。
氣象局表示，從資料可看出，周末被颱風干擾的天數並沒有特別多，大家會覺得颱風特別喜歡在周末來，可能一方面是難得假日想去玩，或是有安排好的行程活動，卻因為颱風干擾無法順利照原定計畫執行而產生麻煩及困擾，於是對周末颱風的印象會比較深刻。
另一方面，可能是對較多數人來說，周一到周五期間因颱風停班停課才有感，所以對於心理上對於平日和假日到來的颱風感受還是有明顯差異。
氣象局也強調，氣象局沒辦法告訴民眾颱風天放假與否，颱風天決定是否停班課的權責是各縣市政府，須特別留意。
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