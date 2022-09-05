德微(3675)前8月合併營收為14.75億元，受到通膨等不確定因素影響，德微保守看待第4季，德微預估，第4季將持續衰退，但全年賺進一個股本目標不變，而德微也持續規劃新產能，預期2023年下半年起陸續貢獻營收及獲利，為營運增添新動能。

電子產業旺季不旺，德微8月合併營收1.84億元，較上月微幅增加0.31%，較去年同月成長2.1%，累計前8月合併營收為14.75億元，年成長11.2%。

德微表示，受到通膨不確性因素及俄烏戰爭引起之能源危機等系統性風險干擾，客戶訂單略為呈現保守，影響接單能見度，第4季仍是保守看待，預期將持續衰退；不過整體而言，對達成2021年底法說會中所設定2022年賺進一個資本額目標深具信心。

儘管半導體產業市況不佳，德微加速進行調整，將生產效率或效能較差之設備予以「提前淘汰」，「大幅降低」從去年已經逐季減少對消費性產品市場之供應需求，繼續聚焦在強化及增加對車用電子與工業應用相關產品之銷售，有助於高毛利產品比重進一步向上提升。

展望明年，德微表示，公司已積極進行新產能進駐之規劃，設備預計自2023年初陸續抵達，設備總金額將高於德微過往所有之投資，預估2023年上半年完成新產品機台設備之安裝與測試，2023年下半年開始陸續增加營收及獲利，目標是在未來能呈現大幅躍進年度複合式成長。