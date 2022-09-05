70歲武打巨星洪金寶，被譽為影史上「最靈活胖子」，不過他年輕時拍戲留下大小傷，加上前年動膝蓋手術，導致近年常因坐輪椅代步、身形消瘦，而登上新聞版面，也讓他私下一舉一動引發關注。洪金寶日前則被香港武打演員盧惠光曬出近照，頂一頭白髮入鏡的洪金寶發福不少，不過整體氣色和精神看起來都很不錯。

港星盧惠光日前曬出與洪金寶聚餐照，並寫下：「難得今晚可以和洪導演大哥聚餐！差不多三年沒見！時間過得真快！」照片中，洪金寶隨興穿著格紋襯衫、對鏡頭露出笑容，頂一頭白髮的他雖然發福不少，臉上難免有歲月痕跡，不過氣色紅潤，精神看起來也很不錯。

曬出聚會照的是65歲香港知名武打演員盧惠光，不少觀眾對他應該都不陌生，從小學功夫的盧惠光，因崇拜李小龍而學習泰拳，之後在因緣際會下，演出電影《打工皇帝》，從此打開盧惠光的演藝之路，而成龍得知盧惠光一直有練拳的習慣，除了找他當保鑣，盧惠光還成為「成家班」一員，兩人合作長達25年。

洪金寶、盧惠光難得同框照曝光，也讓網友陷入滿滿回憶殺，紛紛留言：「兩位世界級演員同框，太難得，希望你們健康」、「超愛洪金寶」、「洪金寶精神不錯」。