國民黨桃園市長參選人張善政再被爆農委會研究報告複製NCC文章，張善政今天親上火線，接受節目專訪回應，重申計畫性質為整理國內外資訊，該引用在法律上是「重製」。另該3年計畫前2年在陳水扁任內，農委會主委是蘇嘉全。他喊話，若農委會昨是今非，要先對自己有交代。

張善政接受專訪，因今天媒體大篇幅報導張善政農委會報告，對於「總統大選規格」圍剿跟追殺，張善政說，受寵若驚。他表示，這個計畫當初目的，彙整國內外農業電子化技術給農委會參考。

張善政說，而一開始是說抄襲，現在說是複製貼上。但計畫性質是整理資訊，所以一定是引用。他說，著作權法有規定，政府公開報告合理範圍內可以重製、公開播送。這部分在法律是重製。他也說，該NCC文章有註明引用哪篇報告，但誰寫的（NCC）的確有遺漏。

3年5700萬的報告，被指A錢，張善政說，攻擊的人都限縮在出了多少頁的報告，但其實是要看做了什麼事情。他說，開了很多研討會，開發系統，還到國外考察。報告篇幅也不少，不是只有當初被指稱9頁，3年下來不是只有這些報告。他也聲明過，若有1塊錢掉到他口袋就退選。

被指去澳洲考察4天跑4城市像是考察交通，張善政說，打擊他的配套非常好，全部回應都有了。他反問，4天跑4城市是觀光遊覽嗎？而澳洲在農業自動化是非常先進，澳洲也很大，4城市不是台北到新竹的距離。他回擊，不像前新竹市長林智堅不懂棒球還到日本看球，建一個讓球員受傷的球場。

張善政也說，3年計畫前2年在陳水扁任內，農委會主委是蘇嘉全，研究案也經過法定程序驗收。他表示，若農委會昨是今非，農委會對自己要先有交代。