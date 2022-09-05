民進黨新北市長參選人林佳龍昨日出席新北市嘉義同鄉會，未料致詞結束後，立委羅致政高喊「凍蒜」時卻被制止，場面尷尬。對此，新北市長侯友宜表示，他跟嘉義鄉親有同樣背景，從小離家背井，打拚幾十年，彼此心連心感情深厚，他更強調「嘉義人珍惜自己人」，嘉義人疼惜認真打拼的嘉義人，他會繼續與鄉親並肩作戰。

侯友宜說，嘉義同鄉會的鄉親大部分都是一個人到北部為這塊土地打拚，在新北市或台北市努力創業幾十年，他與鄉親有同樣背景，彼此心連心感情深厚，為土地勉勵，這是永遠不變的，昨天是防颱最關鍵的時間，他以民眾防颱安全為第一，全力把工作做好，相信鄉親可以體諒，他也有跟鄉親說不好意思，沒辦法到場。

侯友宜表示，嘉義人除了有很深的感情，更重要的都是老實善良，為這塊土地奮鬥，所以嘉義人有一句話叫做「嘉義人珍惜自己人」，嘉義人疼惜認真打拼的嘉義人，他會與鄉親並肩作戰，努力為新北市、台灣這塊土地，做出嘉義人應有的態度、奉獻。