影視音平台現在越來越多，看劇已經不需要電視，用手機、平板就可以，一名網友最近剛交屋正在思考裝潢，告訴設計師不想裝電視，卻遭對方不斷勸退，讓他不解，而網友們聽了也狂勸一定要裝，「沒有電視你一定後悔，除非沒朋友、沒親友、不交流」。

這名網友在PTT發文，指出他的房子最近剛交屋在考慮裝潢，房子格局是3房，目前只有他一個人住，因此萌生不裝電視的想法，但告訴設計師後，對方卻不斷勸他一定要裝電視，不然客廳格局很奇怪，甚至怕他後悔，還建議先裝電視牆，讓原PO很納悶電視有那麼重要嗎？

網友們紛紛指出，其實電視不是裝給自己，是親朋好友作客時要看的。(達志提供)

對此，許多網友們紛紛指出，其實電視不是裝給自己，是親朋好友作客時要看的，「還是裝個電視吧，不然朋友來家裡沒電視看很怪」、「一定要電視，沒有你一定後悔，除非你沒朋友、沒親友、不交流.」、「電視不是買來給你看的，是在親朋好友來時當背景音用的」、「除非你很孤僻完全不跟人交流，否則一定後悔」。

也有人指出電視的功能很多，「電視不只有接收第四台，無線台的訊號、OTT、YT、遊戲也能從電視看」、「電視可以看電影、打電動，電腦也能接著用必備啊」，不過也有人認為真的不需要裝電視，「租的房子有電視，但我從來沒接上電過」、「我家就沒電視，覺得家裡很寬廣、很舒服」。