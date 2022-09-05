網友留言。(取自yahoo新聞)

年底的台北市長選戰，共有12人競逐，是市長民選以來，參選人最多的一次！其中候選人國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊3人戰況備受關注。有一份最新民調顯示，假如明天就要投票，陳時中的支持度為30.13％、蔣萬安為22.92％、無黨籍黃珊珊為20.52％，但對此結果，有網友諷刺，「哈，早餐差點吐出來」、「這民調厲害了」。

根據《自由時報》今公布最新民調，在勝選看好度方面，認為陳時中勝選機率較大的佔30.63％、蔣萬安23.72％、黃珊珊13.61％，另有32.03％無意見。該調查是《自由時報》民意調查中心，於8月31至9月3日晚間進行，成功訪問台北市1072位20歲以上民眾，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點內。

此份民調引發不少網友熱烈討論，在《Yahoo新聞》相關報導，已有超過500則留言，有網友表示，「偷窺候選人...馬桶候選人...終於領先群雄，即將勝選！耶」、「最新民調陳時中30%領先...民調資料保密30年，不給你看呵呵」、「這是在陳時中競選總部內做的民調嗎？真是笑死人了」、「我信你個鬼」、「好笑」。