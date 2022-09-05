近來諸多國際外賓訪台，讓台灣在國際間能見度大增，但美國前國務卿蓬佩奧3月造訪離台後，卻傳出有收取演講費、贊助費等資金，引起爭議，而外交部112年度將擴大推動邀請外賓來訪，預算規模從3.7億多元暴增5600萬元，達到約4.3億元，再度掀起討論。

據《自由時報》今報導，外交部112年單位預算達到304億元，其中「國際合作及關懷」擴編約17.5億元，是增幅最大的一筆項目；預計接待的外賓數也暴增304人，達到2368人次，編列的相關預算將用於機票、食宿等項目上。

相關報導在《LINE Today》共有逾500筆討論，網友紛紛指出，「這不就證明了這些人都是政府花錢請他們來的嗎」、「不要來一些政客逼我們買不需要的飛機和沒有用的武器，這樣的政客不來也罷」、「花百姓的錢，搞一些沒用的事」、「不要再來了，除了把台灣當凱子、盤子、棋子，推台灣上火線，浪費台灣人民的血汗錢，對台灣人民有任何好處嗎」。