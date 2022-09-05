據《證券日報》報導，中國大陸當前處於經濟恢復緊要關口，加快釋放政策效能至關重要。近日，大陸多地密集推出新一輪穩增長促消費政策，其中提到促進重點領域消費加快恢復，涉及汽車、家電、住房等。在此背景下，有專家預計，8月份社會消費品零售總額增速將呈溫和修復增長態勢。

報導引述星圖金融研究院高級研究員付一夫分析稱，受多重因素影響，當前中國消費市場整體偏弱，考慮到消費在推動經濟增長中扮演著關鍵角色，勢必需要通過一系列措施激發潛力。而汽車、家電和住房等歷來都是消費的「大頭」，對於拉動消費市場回暖有重要意義。

報導稱，具體來看，近日湖北省發布《關於進一步激發市場活力穩住經濟增長的若干措施》，提出18條具體措施發力穩增長，其中包括採取發放購車補貼、汽車消費券、加油券以及加大家電促消費力度等措施，促進汽車、家電等大宗消費；廣東省發布《廣東省加大力度持續促進消費若干措施》，從拓展文化旅遊消費、開展家電「以舊換新」、持續優化汽車消費環境、促進住房消費健康發展、繼續做好消費券發放等五個方面提出了16條具體舉措；新疆維吾爾自治區公布《關於抓好當前和今後幾個月經濟工作的若干政策措施》，促進重點領域消費加快恢復，包括鼓勵汽車消費，支持各地做好「保交樓、穩民生」工作，開展綠色智能家電促銷等。

「住房、汽車和家電都是消費支柱產業，也是促消費的重點方向。」巨豐投顧高級投資顧問謝後勤預估，預計接下來消費方向政策的刺激力度還會加大。

據中國國家統計局最新數據顯示，隨著前期各項促消費政策措施落地生效，8月份消費品行業PMI升至52.3％，高於7月份0.9個百分點。裝備製造業和高技術製造業PMI分別為50.9％和50.6％，低於7月份0.3和0.9個百分點，仍高於臨界點，行業保持擴張，但步伐有所放緩。

付一夫表示，得益於暑期旅遊需求的復甦，餐飲、住宿等領域此前皆有不錯的表現；另外從高頻數據來看，30個大中城市商品房成交面積和18城地鐵客運量同比數據在8月份均有不同程度改善，對社會消費品零售總額增速形成支撐。

巨豐投顧高級投資顧問陳昱成認為，隨著更多促消費措施落地，消費將進入加速修復階段。

談及如何更好地促消費帶動經濟增長，付一夫表示，當務之急是穩就業，因為就業涉及千家萬戶的生計和發展，是老百姓的財富之源，只有工作崗位穩定，對於未來的預期得到改善，才會更有動力開展消費活動。

付一夫建議，穩就業可以採取減稅降費、發放補貼、減少裁員、加大金融支持力度等措施，從穩定中小微企業著手。

謝後勤也表示，促消費的關鍵在於如何恢復百姓消費信心，除了在政策端給予補貼、優惠減免以外，還應提供更多就業崗位，增加居民收入，讓老百姓敢於消費，樂於消費。

陳昱成認為，可以聚焦數位經濟、夜間消費、綠色低碳等「新賽道」，激發消費新動能，引導預期，提振消費信心、釋放消費潛力。