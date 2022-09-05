PCB廠燿華(2367)佈局低軌道衛星及AR/VR有成，目前低軌道衛星用板已開始出貨，AR/VR亦傳已成為美系品牌客戶頭戴裝置供應商，兩大新產品出貨可望於明年開始放量，為明年營運增添動能，隨著各產品佈局收割，燿華表示，今年下半年業績將較上半年大幅成長，明年營運亦「審慎樂觀」，今天早盤股價創下2021年7月13日以來新高。

燿華歷經兩年多調整，營運重回成長，其中備受市場關注的，莫過於公司耕耘已久的低軌道衛星用板已於第2季開始出貨，AR/VR產品除台系品牌客戶，即將在明年推出新產品的美系品牌客戶，燿華也傳出在供應鏈中。

目前燿華低軌道衛星用板以地面產品為主，佔營收比重約5%，衛星上的用板仍在認證中，除現有客戶，公司也開拓其他客戶，佈局可望在明年發酵；在AR/VR方面，燿華已是宏達電(2498)VR及美系大廠供應商，即將於明年推出新產品的美系品牌客戶，燿華亦傳是供應商之一，可望搭上新產品銷售列車，為公司明年營運增添動能。

隨著新產品佈局發酵，燿華今年第2季合併毛利率及淨利率回升到14.84%及5.13%，單季稅後盈餘為2.5億元，順利轉虧為盈，單季每股盈餘為0.4元；累計上半年每股盈餘為0.01元，累計前7月合併營收為97.23億元，年增31.34%。

由於客戶訂單強勁，燿華樂觀看待下半年營運，法人預估，燿華第3季合併營收可望年增60%，第4季合併營收亦可望年增30%，在產品組合優化下，第3季合併毛利率可望優於第2季，下半年獲利可望較上半年倍數成長。

燿華業績前景看好，投信也積極買超，上週連兩天買超4203張，成為股價創下逾一年新高價推手。