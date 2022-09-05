5日是美國當地勞動節，本來是可以好好休息的一個假日，但對加州民眾來說，氣候炎熱加上森林大火之下，可能會面臨沒電可用的窘境。

加州供電業者預估，勞動節當天應該會短缺2,000至4,000 MW電力，這是迄今輪流停電下最有可能發生的缺電情況。從現在開始，當地用電量恐怕只會多而不會少。

全球走向綠色環保發電是種趨勢，但碰到天候極端異常時，這些再生能源的供電狀況恐怕會失常。以漸漸淘汰老舊的天然氣電廠，大量改採太陽能的加州來說，當電力需求達到高峰時，可能就會導致太陽下山後就沒電可用。

另外，加州久旱不雨，正面臨1200年最嚴重的旱災，水力發電無法正常化。加州電力調度中心(California ISO)除感謝當地民眾配合省電外，更是呼籲將近傍晚以及日落後，還是需要大力節約用電。

整個勞動節假期都是加州電力監控期，預計在美國時間6日時，當地用電量將高達50.1 GW，跟2006年所締造的50.2 GW歷史新高，幾乎不相上下。除了酷熱氣候外，最近頻發生的野火都是不利加州電網正常發揮的危險因子。

根據天氣預報，加州從現在到6日這幾天，天氣都會爆熱。位於北加州，同時也是州政府所在地的沙加緬度(Sacramento)，預估過兩天將高達華氏114度，約攝氏45.6度超高溫。因此，當地電力供應勢必將備受考驗。

同時，南加州的洛杉磯以及聖地牙哥附近常態性發生的野火，也正威脅著輸電裝備以及電廠設施等，萬一傷到相關供電軟硬體，加州的電力供應一定雪上加霜。所幸截至當地4日下午，並未傳出重大斷電消息。