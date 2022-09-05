特殊學名藥廠美時(1795)血癌用藥Lenalidomide正式在美上市銷售，今日股價跳空開高，晨盤漲幅逾3.5%。美時旗下血癌用藥Lenalidomide(Revlimid學名藥)5mg、10mg、15mg及25mg等4種劑量，已於日前獲得美國FDA最終核可通知、並正式在美國市場上市銷售。

美時預期Lenalidomdie此次在美上市將是公司史上最大的產品上市。透過全球合作夥伴及其自有商業網絡，美時亦已持續按照計畫、目標於2024年前將旗下Lenalidomdie拓展至超過全球90個國家。

美時製藥董事長Robert Wessman指出，重磅產品Lenalidomide又達成另一個重要的里程碑、並成功地在美國上市。隨著這個目標的達成，美時真正的成為全球癌症用藥領先者，提供更多可負擔的藥品給全球的患者。

美時製藥總經理Petar Vazharov也提到，Lenalidomide是美時第一個在台灣自行研發生產的癌症用藥，是預計要在全世界90多個國家推出的第一個全球化產品。時至今日，我們已在42個國家成功上市該產品，其中包括大多數主要的歐洲國家，現在更正式進軍美國。