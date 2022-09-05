上周俄羅斯以維修為由，無限期暫停北溪一號的天然氣管道運作，使得歐洲能源危機更為嚴重，加上民怨壓力鍋處在臨界點，2大危機衝擊各國政府，本周歐盟將召開能源部長緊急會議，商討應對辦法，除了制定天然氣價格上限外，可能也會暫停電力衍生品交易，確保今年冬天有足夠的電力及能源可以使用。

美媒報導，歐洲正在努力避免一場引發經濟、社會甚至是金融危機的能源災難，目前傳出歐盟可望採取的措施包括，暫時限制用於發電的天然氣價格、對俄羅斯天然氣設價格上限，同時增加流動性，電力衍生品市場暫時停牌及為自動價格上限調整設限等方式。

最終的結果將取決於周五歐盟各國能源部長的緊急會議，此事也攸關社會與經濟穩定，上周末捷克出現大規模抗議活動，高達7萬人走上街要求聯合政府辭職下台，為當前經濟與能源危機負責，檢討過於傾向西方的立場，且無法解決飆漲的能源價格問題等種種問題。

不巧的是，目前剛好輪到捷克擔任輪值主席，總統Miloš Zeman的一舉一動都將成為國內外關注焦點，他也預計在會議上向會員國強調，即將到來的供暖季節將考驗歐盟能源市場的彈性，種種狀況都不能輕忽，採取應對措施對於高電價來說相當重要。