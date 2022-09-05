國民黨桃園市長參選人張善政（見圖）5日接受電台節目《千秋萬世》主持人王淺秋專訪，並針對對手陣營的攻擊提出澄清。（劉宗龍攝）

媒體揭露國民黨桃園市長參選人張善政與宏碁情誼，獨董待遇薪水500到1000萬級距。張善政說，很榮幸在宏碁貢獻被認可，才會擔任宏碁獨董。但若在意薪水，當初就不會離開Google到政府。

他也提到，上市公司獨董待遇都可以比較，可以受諸公評。他也說，擔任獨立董事要經過股東大會同意，若股東有質疑，在股東大會早就發難，但是股東大會上，對於獨董名單，也沒人有什麼意見。

他也提到，不是很在意薪水不薪水，當時離開Google到政府，薪水是打折又打折、對半又對半，若在意薪水，就不會離開Google。