桃園市桃園區1日晚間發生槍殺命案，詐騙集團36歲蘇姓男子涉嫌朝27歲陳姓、28歲楊姓男子頭部開槍，蘇男將2人槍斃後展開逃亡。一路南下行經彰化、花蓮、屏東、台南、嘉義，跑遍半個台灣後，在國道雲林古坑路段落網。警方表示，專案小組圍捕時，蘇嫌竟躲在友人車子後車廂內，想要唬弄員警，未料遭甕中捉鱉。

警方調查，蘇男在1日犯案後隨即搭乘白牌計程車逃跑，警方一路調閱監視器畫面，發現他搭著白牌車不斷轉乘，犯案後先逃往彰化，2日凌晨又轉往花蓮找旅館投宿，3日躲到屏東，4日沿著台南、嘉義北上，抵達雲林古坑，幾乎搭著白牌車跑遍半個台灣。

桃園警方4日鎖定蘇男搭乘白牌車，沿著國道3號北上，專案小組立刻尾隨跟監，在古坑路段進行攔停，但當警方攔下車輛後，卻發現蘇嫌不在車內，不過開車的男子神色有異，員警控制住駕駛後，持槍警戒打開後車箱，赫然發現蘇嫌就躲在後車廂內，最後蘇嫌乖乖束手就擒。

不過逮捕蘇男後，員警發現在蘇嫌身上找不到作案槍枝，但員警跟監時，掌握到他逃跑過程進入過一處竹林，並丟棄包包，於是帶著趕往該處竹林搜索，過人發現被丟棄的包包，內有槍枝、子彈1發及隨身衣物。

根據調查，蘇男與陳男、楊男疑似為同一詐騙集團車手。蘇位於管理層，也就是俗稱「車手頭」。而陳男、楊男日前作案被逮，疑似供出上游的蘇男，讓其也被警方調查，此舉讓蘇男相當不滿。因此1日晚間相約陳、楊男到1名女性友人中華路租屋處談判。

據了解，蘇男進房間前已經先將槍枝上膛，並揮舞槍枝，要求其他不相干人等離開，3人展開談判時，蘇先質問其他兩人為什麼要將其供出，3人越吵越激烈，陳、楊疑口出惡言，蘇男一氣之下扣動板機，開槍打死1人。因認為難以收場，也將另1人打死。其他人事後覺得不對，返回租屋處，發現陳、楊倒臥在血泊中趕緊報案。

蘇男犯案後雖然相當懊悔，並稱是臨時起意。不過警方發現其作案時攜帶的並非平常使用手機，製造警方查緝難度。加上疑似進入房間前，已對槍枝上膛，對於其殺人動機是早已預謀還是氣憤下犯案，還須釐清。