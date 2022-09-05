國民黨桃園市長參選人張善政受訪表示，沒有做的事情，不可以亂抹泥巴。（張善政競選辦公室提供）

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬認為對手國民黨張善政要反省，張善政則說，這個計畫光明磊落，與前新竹市長林智堅論文完全不同。沒有做的事情，不可以亂抹泥巴。也已經找好幾位律師，不該有的指控，會很清楚的過濾。

鄭運鵬提到，當初張善政用什麼標準看林智堅，就該用什麼標準看自己，也認為張善政要反省。張善政說，是不是鄭運鵬還沒擺脫林智堅論文邏輯？碩士論文要創新，當然要有自己的東西。跟研究計畫邏輯完全不一樣，講的東西站不住腳。張善政說，這個計畫光明磊落，就這麼簡單。

被提到張善政最早有說，若研究報告萬一有疏失道歉。張善政說，即使媒體披露的NCC報告，引用的報告，也有註明是引用哪篇文章，但該文章是誰寫，的確有遺漏，但是沒有迴避引用。

對於頻頻遭到抹黑，張善政說，絕對會捍衛他的清白，沒有做的事情，不可以亂抹泥巴。已經找好幾位律師，對於外面隨時不該有的指控，律師會非常清楚過濾，並應該要做什麼提告。他說，心裡面非常安穩，有非常堅強的法律後盾，不會客氣，該做的就會做。