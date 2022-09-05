來自台東的上荿是先天的單側不完全性唇顎裂合併右腳腳趾併指，歷經多次手術，現在是開朗的足球男孩。他展示自己的畫作《荿著夢飛到星球翱翔》。（羅慧夫顱顏基金會提供）

17歲的曉恩先天患有唇腭裂，因為外觀明顯跟他人不同，從小時常遭受到異樣眼光，甚至讓她曾經因為自卑而不敢參與團體活動，透過母親的鼓勵，在繪畫中找到自信。羅慧夫顱顏基金會即日起開賣2023年公益桌曆，收錄了12 位顱顏孩子的畫作，義賣所得將投入顱顏兒全人服務使用，即日起開始義賣，邀請民眾認購支持伴顱顏孩子勇敢飛翔。

曉恩這次投稿的畫作《朝夢想前進》展現出自己真實的內心世界，曉恩表示：「我要勇敢飛翔！把過去不好的回憶都忘記，努力飛向屬於我的夢想！」生動畫筆描繪出勇敢朝夢想星球前進的情境，也揭露了每位顱顏孩子內心極度想突破現況、無所畏懼、不用在意他人眼光的深切盼望。「謝謝基金會讓我學習到原來我也是有能力可以幫助別人的。」最近時常在基金會活動中擔任志工的曉恩，因為基金會的鼓勵讓她成為主動、熱心，喜歡幫助他人的孩子。

曉恩是雙胞胎，妹妹患有小耳症合併法洛氏四重症。曉恩媽媽憶起剛生下兩個特殊兒時，在照顧的過程中時常感受到挫折、無力和焦慮。當時家中長輩還罹患阿茲海默症，讓曉恩媽媽不知未來該怎麼辦。所幸羅慧夫顱顏基金會在此刻伸出援手，提供幼教補助與陪伴。渡過關卡。曉恩媽媽感性的說：「謝謝基金會的陪伴與幫助，讓我們覺得未來不是夢，有能力帶著孩子勇敢飛翔。」

7歲的上荿是家族裡的第一個孩子，傳統家庭俗稱的長孫，上荿媽媽懷孕產檢時都未發現有異狀，孩子出生後才發現上荿是先天的單側不完全性唇顎裂合併右腳腳趾併指，當時感到非常震驚：「怎麼會是我？」幸好爸爸是個好隊友，給予上荿媽媽鼓勵與支持，讓媽媽忘記擔心，勇敢陪伴上荿經歷唇裂修補、腭裂以及蹼趾分離手術。

上荿完全不受多次手術的影響，現在更是校園裡開朗的足球男孩，這次投稿的畫作《荿著夢飛到星球翱翔》畫出父母親給他滿滿的愛與守護。上荿表示：「我要和太陽一樣，用最溫暖、最炙熱的愛來守護我的家人！」生動繪出勇敢朝夢想星球前進的情境，也揭露了每位顱顏孩子無所畏懼他人眼光。

顱顏孩子因為先天與眾不同，需要面對種種的關卡，但是他們並沒有因此放棄，反而比一般孩子更開朗自信，因為他們無所畏懼他人的眼光，努力飛翔，朝夢想前進。「飛翔！」2023公益桌曆收錄了12位顱顏孩子的畫作，義賣所得將投入顱顏兒全人服務使用，即日起開始義賣，每本209元免運費，邀請民眾認購，支持伴顱顏孩子勇敢飛翔。