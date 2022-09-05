39歲陳姓男子在桃園市藝文特區1處豪宅社區擔任保全，見社區大廳祕書身穿短裙，竟6度偷拍2名祕書裙底。檢方認為，雖陳男稱檔案已刪，但2名祕書對於陳男可能留存檔案，甚至外流，必相當擔憂與恐懼，依妨害祕密聲請簡易判決，法官審理時痛批他手段惡劣，又不願與被害人和解，依妨害秘密罪判有期徒刑11月。可上訴。

陳姓男子在藝文特區1間近百坪，最高實價登錄3800多萬的高檔社區擔任保全。檢方調查，今年3月3日上午，他見1名社區祕書身穿裙裝，趁著她未注意，偷拍其大腿及裙底4次。3月5日又偷拍1次。

陳姓男子食髓知味，3月9日見到另名身穿裙裝的女祕書，同樣偷拍裙底，另名保全公司派駐祕書發現後，通知經理調閱監視器，才發現此事。

偵訊時，陳男坦承犯案。檢方認為，陳男雖稱檔案已刪除，但是僅是空言，沒有證據，祕書們對於留存檔案，甚至外流，必相當擔憂與恐懼，請法院斟酌陳男造成的法益侵害。

法官審理時，痛批陳只為滿足一己私慾就偷拍，造成女秘書身心受創，手段惡劣，且未與被害人和解，依3個竊錄非公開活動及身體隱私部位罪判他有期徒刑11月。全案仍可上訴。

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