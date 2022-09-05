據了解，歐盟國家能源部長們將討論如何應對能源價格飆漲的問題，包括對天然氣價格設定上限，以及對參與能源市場的公司提供緊急信貸。

俄羅斯在上周末宣布暫停對歐盟天然氣供應之後，歐盟各國部長決定將在9月9日召開會議，討論天然氣和電力價格飆升問題，以及如何應對的相關緊急措施。俄羅斯的斷氣，將重創歐洲工業，並大幅拉高歐洲家戶的能源帳單。

據路透看到的一份檔案文件顯示，歐盟能源部長們將考慮多種選項，包括對進口的天然氣設定價格上限、對發電用的天然氣設定價格上限，或是將燃氣發電廠暫時地排除在歐盟電價制定體系之外。

據歐盟輪值主席國捷克的一份文顯示，部長們也將考慮對面臨鉅額保證金的能源公司提供信貸支援。

芬蘭和瑞典在周日宣布，計畫為電力公司提供數十億美元的流動性擔保，以防止不斷膨脹的抵押品要求，導致該公司倒閉。

歐盟的文件指出，期貨合約的保證金要求隨個每日價格的波動而相對地增加，使得越來越多公司無法維持頭寸，以至於它們退出期貨市場。

如果帳戶中的資金低於交易的最低保證金要求，就會出現追加保證金通知，迫使公司用更多現金保證該交易。

在第二次斷氣三天之後，北溪一號天然氣管線原定在上周六恢復供應，但俄羅斯突然宣布無限期地暫停供應。歐洲天然氣買家準備在周一迎接痛苦的市場價格。

歐盟能源部長還將討論能源交易所要求設定保證金上限，並討論暫停歐洲電力衍生商品的市場交易。