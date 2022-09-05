國民黨前台北市議員羅智強2日宣布鄭重考慮參選2024年總統，消息一出後為政壇投下一顆震撼彈，然而港媒《中評社》卻示警，接下來恐將看到國民黨內部的亂局！

羅智強表示，100天後他會宣布三件事，第一，是否參選總統；第二，歸納和拋出政見，先有政見、再決定是否參選總統；第三，提出對於在野整合的看法。他也有三個目標，大目標是鞏固民主、中目標是政黨輪替，小目標是希望能夠當選總統。

《中評社》今（5）日首先重提，羅智強早前為爭取桃園市長提名而多次與朱立倫隔空互嗆，最後朱徵召前行政院長張善政參選，羅最後也退讓，此後羅智強雖展開徒步環島、並且推派子弟兵參選議員期待累積政治能量，但該報直言，此次選舉已讓羅「失去了主要角色定位」。

對於羅智強近期表態思考參選2024年總統，《中評社》分析指出，引起藍營內部不少人討論，因在年底大選結束後，緊接著2024年總統大選就要進入備戰狀態；若國民黨在年底大勝，朱立倫將可「記上大功」、提高參選總統的基礎，甚至可能為過去低迷的支持度注入一劑強心針；反之，若年底成績不佳甚至大敗，朱自然不會在競爭行列中。

因此《中評社》推測，羅智強此時的表態就是在為自己先卡位，無論年底選戰結果，到時候都會有羅的角色在，且不再是朱立倫說的算；同時若新北市長侯友宜不競選2024、朱、羅兩人進行黨內競爭，羅也不是沒機會勝出，因此這可能都是羅將表態時間放在100天後的原因，「要視選後國民黨的局勢而定」。

最後《中評社》提到，羅智強此次的表態應出乎朱立倫意料之外，「朱擋下了羅參選桃園市長的路，沒想到接下來自己要往2024的路上，卻可能因此出現一個大障礙」。因此接下來局勢無論如何發展，「唯一可預見」的是，選後恐將會看到國民黨的亂局！