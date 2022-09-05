美女主播吳宇舒在主播檯上形象專業，加上甜美長相圈粉無數，親民的她也不吝嗇在社群網站分享生活大小事，吳宇舒昨（5日）深夜就辣曬比基尼照，轉過身只有一條線，不只S身材曲線全都露，雪白美肌更是讓網友眼睛大吃冰淇淋。

軒嵐諾颱風暴風圈已離開台灣陸地，美女主播吳宇舒昨深夜則在網上發文：「颱風不在這兒！」並曬出比基尼美照，她趴在泳池邊露出燦笑，轉過身只有一條線，S身材曲線、雪白美肌全都露，纖細鳥仔腿、小蠻腰一覽無遺，好身材相當不科學。

吳宇舒豪曬比基尼，吸引上萬網友狂讚：「好辣，好美的身材」、「太犯規了！」、「總是出其不意來了，殺手級美照，可是那隻手為什麼要放在膝蓋上啦」，有人驚呼：「這不是同一個人吧 不要盜用大學生的圖好嗎」，還釣出吳宇舒回應：「我本人一直長這樣啊」，由於吳宇舒愛衝浪，有網友就問：「怎麼沒去衝浪」，吳宇舒則提醒：「海警不能下海喔！」

吳宇舒每回曬照都以俏麗臉蛋和絕佳狀態引發討論，外型亮麗的她曾被《FHM男人幫》雜誌評為百大美女第38名，以及在無名小站的「超人氣美女主播」冠軍，有健身習慣的她身材相當健美，完全看不出是40歲熟女。