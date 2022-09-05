當前貴州貴陽市疫情防控形勢面臨複雜嚴峻，為保護師生身體健康和生命安全，確保疫情期間的教育教學工作有序進行，貴陽市教育局發出公告對相關工作進行調整，明確要求從9月5日起，當地部分區縣實行「走讀制學生不返校、寄宿制學生不返家」政策，結束時間根據市疫情防控有關安排另行通知。

具體範圍部分，根據澎湃新聞引述公告指出，包含貴陽的雲岩區、南明區、花溪區（含貴安新區）、烏當區、白雲區、觀山湖區、清鎮市轄區內，市屬高校、各類中小學（含中職學校）和幼稚園實施，具體教學工作由各學校統籌安排，展開線上教學活動。

而修文縣、息烽縣、開陽縣轄區內的各類中小學（含中職學校）和幼稚園不做調整，繼續按原有教學秩序，正常進行教學工作。

統計截至9月4日22時，貴陽市衛生健康局報告，此輪疫情貴陽市共報告確診病例6例、無症狀感染者33例，其中1名無症狀感染者在9月2日轉為確診病例。