台中市沙鹿區網紅打卡景點 「台版迷你萬里長城」休閒景觀步道，儼然已是沙鹿新地標。民眾發現國道高速公路工程圍籬浪板，四處棄置數月無人聞問？不僅影響觀瞻，入夜後若遊客不注意，亦可能會傷及無辜。高公局第一興建工程處第一工務所強調，將連絡包商儘速前往處理。

民眾指出，「沙鹿休閒景觀步道」位於沙鹿區台灣大道六段國道3號下，10多年前就已設置，但因缺乏管理形同荒野，直至這兩年被網紅炒熱，步道搭配層層木造階梯，及國道柱柱壯觀橋墩綿延被封為是「台版迷你萬里長城」，瞬間掀起一波拍照熱潮，無疑是地方撿到寶。

民眾說，全長2公里來回4公里，很受不喜歡曬太陽又可健走民衆喜歡，也是攝影好手取鏡景點，例假日遊客、車輛絡繹不絕。但令人唾棄的是，醒目的入口處停車場被不明單位放置工程圍籬浪板有二、三個月，甚至散落四處，銳利的浪板不僅影響觀瞻，颱風來襲更危及遊客安全，至今無人聞問？

民眾不滿表示，沙鹿休閒景觀步道入口處成為新景點，加上是沙鹿、梧棲、龍井民衆到都會公園捷徑，等同是沙鹿區的新地標，管理上卻出現一大漏洞？除工程圍籬任意棄置沒有人管理，入口處建築兩座「門神」屢被舉報違建，主管單位視若無睹，難辭其疚。

台中市政府強調，放置現場的工程圍籬浪板，是國道高速公路局施作橋樑耐震補強工程。高公局第一興建工程處第一工務所說，將連絡包商盡速前往查看與處理。