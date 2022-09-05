2015年總統大選中名列為蔡英文總統「財經諸葛」的陳錦稷（見圖），遭妻子鄭明宜訴請離婚。（中時資料照）

2015年總統大選中名列為蔡英文總統「財經諸葛」的陳錦稷，遭妻子鄭明宜提告主張，陳男違反婚前不得從政或參與與政治有關活動的婚前承諾，請求法院判准離婚，台北地方法院審理後認定，陳男不僅已出任公職，且所從事者為與政治相關工作，判准離婚。可上訴。

陳錦稷金融背景深厚，畢業於英國倫敦政經學院，曾任雲林縣財政局長，妻子鄭明宜是長榮集團總裁張榮發的外孫女、岳父鄭深池曾是兆豐金前董事長。陳男在2010年起任職新台灣國策智庫、青平台基金會董事及民進黨智庫「新境界基金會」副執行長、行政院無給職政務顧問等。

鄭女提告指出，與陳男在2009年結婚、婚後無子女，2人婚後初尚和睦，不料陳2010年起背棄對她有特殊重要性之「遠離政治圈、不得從政或參與與政治有關活動」之婚前承諾，致夫妻未來共同生活方向，毫無共識。

鄭女說，與陳男分居迄今已長達7年，分居期間陳男在外汙衊她父親，並於離婚談判時表示對她父親「無法諒解」，將其政治職位機會受阻之事莫名怪罪她父親，2人婚姻顯然已不可回復地破裂，有難以維持婚姻之重大事由，請求判決准予離婚。

陳男表示，他顧及鄭女心情並為家庭圓滿及維繫婚姻，於婚前承諾不參選、不從政，也不擔任須要申報財產之公職人員，承諾範圍不包含抽象廣泛之不涉入政治領域的相關活動或參與任何與政治有關之活動，只專注於金融、經濟相關之政策研究與分析工作。

陳男說，他始終珍惜與鄭女相遇、相知、相愛、相守長達19年之緣分，即使她擅自離家不歸仍心繫她、時時關心她，自己沒有任何可歸責事由，且分居乃肇因鄭女一己之私，執意藉故離婚所致，請求法官駁回鄭女的訴訟請求。

台北地方法院審理後認為，陳男2010年起擔任新台灣國策智庫，董事長為總統蔡英文，屬民進黨智庫，宗旨是將研究成果提供民進黨政治人物問政、施政、候選人政策等參考，智庫是特定政黨成立或為特定政黨服務，所從事者自屬政治工作。

北院認定，陳男2014年起擔任民進黨智庫新境界基金會副執行長，及接受台北市政府推薦出任富邦金控獨立董事，2015總統大選中積極地投身政治相關活動，名列為蔡英文的「財經諸葛」等，違反婚前承諾，判准2人離婚。可上訴。