父親為台商，母親為大陸江西人的27歲男星林彥俊，擁有俊俏臉蛋與181公分的挺拔身材，在2018年參加大陸選秀節目《偶像練習生》獲得第5名好成績後，便加入限定男團「NINE PERCENT」發展，人氣也不斷飆升。但近日他卻被大陸媒體拍到他與辣妹共處3天3夜，引起網友熱烈討論，而他的工作室隨後也趕緊發出聲明，沒想到卻被粉絲罵爆。

大陸知名狗仔「攝影劉大錘」4日PO文爆料，表示林彥俊從7月15日從外地回到北京後就入住一家飯店，而隔日他們就看到他與一名露腰的辣妹一同下樓，女方買完冰淇淋後就出門，直到晚間才會到飯店門口與一隻小狗玩耍，沒多久後林彥俊與助理也一同返回同一家飯店，辣妹看到後也立刻跟上樓，接著林俊彥的助理就下樓餵小狗，獨留他與辣妹共處一室。

到了7月17日林彥俊又與辣妹一同現身飯店1樓拿外送，只見女方找到他們的餐點後，林彥俊便一把接起提袋為女方分擔重物；18日兩人一早又分頭行動，直到晚間再一同回到飯店，過程中林彥俊不時與辣妹嘻笑打鬧，甚至伸手摟著女方的肩膀，之後又一同進入同個房間，互動十分親密。而這段影片公開後，也遭到網友瘋傳，認為他疑似正在熱戀中。

對此，林彥俊的工作室隨後也緊急發表聲明，表示「該影片是非正常拍攝實屬違法，相關不實的信息發布後，使得林彥俊先生遭受多方面的誤解，嚴重干擾了林彥俊先生的正常工作和生活，嚴重侵犯了林彥俊先生的肖像權及名譽權」，目前工作室已委託律師處理，盼外界別再散播影片。

但粉絲看到聲明後卻不領情，認為這聲明「有講跟沒講一樣」，完全沒有交代兩人的關係，不過也有部分網友認為這是他的個人私事，27歲談戀愛也很正常，意外引起兩方論戰。