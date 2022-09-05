海南省東方市凌晨核酸普篩，民眾熬夜穿拖鞋排隊。（微博視頻截圖）

海南省東方市於今天（5日）0時至4時開展第29輪全市核酸檢查，並於9月4日23時至9月5日凌晨5時在全市範圍內進行「全域靜態管理」。今天凌晨0點剛過，東方市各區民眾已在各檢測點前排起長隊，現場醫護人員、志願者各就各位，大家一起熬夜測核酸。

有民眾拍下核酸檢測現場直擊畫面上傳社交平台：民眾穿拖鞋亮手機，秩序井然。

一名接受核酸檢測的市民表示，自己接到社區通知後便急忙下樓做核酸檢測，來得早所以做得快，對核酸檢測的效率很滿意，「太急了穿著拖鞋就出門了，還好下來一看，好多人都穿著拖鞋。」