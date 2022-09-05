國民黨桃園市長參選人張善政遭指農委會研究案涉嫌抄襲，其中2009年的研究計畫報告書中，60頁子報告疑多頁複製、貼上NCC的報告。對此，張善政強調，這不是抄襲，根據著作權法第50條、第52條，引用完全合法。

遭指2009年農委會研究案中，60頁子報告複製、貼上NCC的報告，張善政表示，計畫目標是報導引進國內外農業電子化新知，NCC有份報告剛好跟這題目有關係，所以才引用，他也強調，這不是抄襲，根據著作權法第50條、第52條，引用完全合法。

媒體又問如果農委會要追究責任，是否會去說明，張善政表示，他光明磊落，農委會如果覺得這案子當時不該驗收，應先回去檢討，當年農委會主委是蘇嘉全，計畫為何可通過驗收，且當時也經農委會找的學者專家審查通過，希望民進黨不要昨是今非。

至於資料來源若無完整標示，是否有瑕疵，張善政也說，並無迴避資料來源，有把那份報告名稱詳細列出，也有質疑是雖說引用，但內容停留在2006、2007年，舊資料當新資料交差，張善政表示，本來就是收集網路上最近新資料，最新資料到何時，我們就收集到什麼時候。