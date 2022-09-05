經濟部標準檢驗局今日宣布於中秋節前完成市場磅秤專案檢查，全國磅秤合格率達99.9％，確保民眾交易使用磅秤計量準確，民眾可以安心採買過中秋。

標準檢驗局針對全國傳統市場、量販店、超市、賣場等220個處所使用的磅秤進行專案抽檢，總計檢查7162台磅秤，合格7161台，不合格1台，該台磅秤超出檢查負公差（消費者占便宜），檢查不合格之磅秤已加貼「停止使用」單，並且持續追蹤列管；廠商如繼續使用不合格磅秤而被查獲，將依度量衡法處新臺幣1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰。

標準檢驗局代理局長謝翰璋表示，為確保磅秤交易準確，該局持續於全國各地市場執行磅秤檢查，同時呼籲民眾在市場購物時，若發現交易磅秤沒有黏貼「同」字檢定合格單或疑似斤兩不足情形，可向該局或所屬各分局申訴檢舉，電話：02-23434567（代表號），該局將立即派員處理，以維護買賣雙方權益。