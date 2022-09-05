今年1月1日，區域全面經濟合作夥伴關係協定（RCEP）正式生效實施後，根據2022年中國國際服務貿易交易會發佈的報告顯示，已佈局和計畫加大佈局RCEP各地區的受訪大陸企業中，意向以鎖定東協地區的企業數量占比為第一。

根據《證券時報》報導，在2022年服貿會4日舉行第二屆中國對外貿易合作發展論壇上，發布《2022年8月中小微企業出口貿易（B2B）指數報告》，顯示已在日韓、澳紐和東協三地進行佈局的受訪企業，分別占受訪企業總數的43.86％、19.3％和64.91％，未來計畫在三地加大佈局或開拓業務的受訪企業占比分別為36.84％、36.84％和78.95％。

這意味已經佈局和計畫加大佈局RCEP各地區的受訪企業，意向在東盟地區的企業數量占比都為第一。

中國國際經濟交流中心資訊部副部長王曉紅表示，大陸與東協具有廣闊的合作空間，如軟體資訊技術、北斗衛星定位位置服務、百度地圖、搜尋引擎、區塊鏈技術等都大量應用在東協與「一帶一路」市場。