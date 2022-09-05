台灣人熱愛手搖飲料，因此手搖飲市場競爭激烈，許多五花八門的品牌任君選擇，不少藝人與網紅也跟上這股風潮，用自己的名氣跨界經營，得到不少好評，以獨特本土台式風格走紅的鳳梨（吳泓逸），在家鄉嘉義開設飲料店後，短短不到半年的時間，已拓展至5家分店，近來卻被人嫌棄難喝，他也對此做出正面回應。

鳳梨在社群平台透露，有YouTuber拍影片，點名他的手搖飲不好喝，之後再詢問要不要拍片說明，這番操作讓他相當不滿，直言每個人的口味、嗜好本來就不一樣，「你覺得難喝就難喝啊，我也沒有叫你要買吧」，自己更沒有必要特地錄製平反影片。

鳳梨經營飲料店有聲有色，卻被一位YTR點名難喝。(圖/鳳梨 IG)

他又在留言區補充說道，覺得自己的飲料滿好喝的，藉由這次事件，終於知道某些影音創作者是在靠什麼賺錢。網友也紛紛留言力挺，「笑死，人潮決定一切，喝過用過叔叔的東西就知道真的有在用心」、「蹭，你理他才會有熱度」、「喝一次即愛上」、「他是不是搞錯間了啊」。

事實上，有在經營飲料店的網紅非常多，最近日前「賽車教父」廖老大的飲料店，還被前議員王浩宇點名難喝，引發一連串爭議，而滴妹經營的印料店「再睡五分鐘」一直以來都大排長龍，絲毫沒有衰退的趨勢。