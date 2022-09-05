京城銀(2809)公布2022年8月自結合併淨收益9.05億元，雖月減20.35％、但年增達44.99％。稅前淨利6.89億元，月減2.85％、年增達24.48％，稅後淨利6.04億元，月減3.43％、年增達24.69％，稅前每股盈餘0.62元、稅後每股盈餘0.54元。

累計京城銀前8月自結合併淨收益37.56億元、年減達47.16％，為近10年同期低點。稅前淨利25.34億元、年減達60.52％，稅後淨利20.82億元、年減達62.53％，稅前每股盈餘2.26元、稅後每股盈餘1.86元，均為近3年同期低點，但衰退幅度均見持續收斂。

京城銀表示，受惠今年以來放款動能維持強勁，且海外債券6月新增布局後亦拉抬利息收益，使8月利息淨收益5.18億元，月減2.52％、年增達11.06％。手續費淨收益1.76億元，月增達83.58％、年增3.86％。其他淨收益2.1億元，雖月減58.58％，但較去年同期轉盈。

累計京城銀前8月自結利息淨收益40.77億元、年增達10.66％，利息淨收益14.36億元、年增0.97％。不過，其他淨虧損17.57億元，較去年同期獲利19.99億元大幅轉虧，主因資本市場波動導致金融資產評價損失增加、以及認列俄債減損拖累。

展望後市，京城銀表示，近期市場對總體經濟環境的判斷雜音較多，美國聯準會主席鮑爾在Jackson Hole年會發表鷹派談話，短期內資本市場勢必陷入震盪，關注焦點將落在9月下旬美國升息狀況及台灣央行理監事會議結果。

不過，京城銀認為，多項總經指標皆顯示美國通膨已逐步降溫，同時美國耐久財訂單數據表現不差，該指數與台灣電子產業息息相關，因此判斷電子產業庫存調整周期或許不會如市場想像悲觀。

同時，由邊境管制穩步放鬆，生活走向正常化，國內外變化均將對銀行營運有所影響，京城銀將持續審慎判斷市場情勢，伺機調整資產組合及嚴控全行資產品質。截至8月底，全行逾放比0.02％、逾放覆蓋率8483.35％、放款覆蓋率1.5％，資產品質均維持優異水準。

京城銀日前法說時表示，下半年將加強布局存放款業務，今年放款成長率有信心優於產業水準，淨利差則目標維持與去年約略相當。同時，下半年將致力提升獲利表現，目標使現金股利發放維持穩定或成長，以符合「一致性」和「穩定性」的長期股利政策。