純網銀將來銀行今（5）日宣布，已獲金管會產險、壽險代理業務許可，並同意辦理網路投保業務，成為台灣首家獲准跨足保險銷售領域的純網銀。目前預期將在第四季於線上開辦保險代理業務。

據最新統計，今年前7月網路投保件數、金額均大幅增加，顯示疫情後國人對數位金融服務需求持續攀升。將來銀行擬針對國人對產險的剛性需求，及國門解封帶來的新趨勢，量身打造最符合國人需求的保險商品，並透過更流暢的流程體驗，帶給最便利的線上投保服務。

將來銀行指出，純網銀無實體分行，均以科技方式及管道推薦使用者所需產品及服務。在開辦保險代理業務後，將透過情境及圖像方式，致力將需求主導權回歸客戶，協助客戶就自身利益出發「買對不買貴」，並依客戶需求智慧推薦真正所需保障，避免浪費冤枉錢。

將來銀行總經理許柏林表示，今年甫開業起步的將來銀行，先透過存款、信貸等商品優惠吸引消費者，以體驗純網銀截然不同的用戶體驗及便利性，未來會持續努力推出更多令人驚豔的金融商品服務。

許柏林透露，除了預計第四季正式開辦線上投保業務外，將來銀行未來將陸續推出外匯、理財等業務，期許成為消費者心中「最佳的線上金融商品平台」，數位時代每個人都應該擁有一個將來銀行的數位帳戶。