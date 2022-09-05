明基醫(4116)旗下明基健康生活與正光連鎖藥局聯手，打造OMO智慧藥局二代店，積極佈局拓展藥局市場規模。明基健康生活總經理沈勝龍表示，台灣邁入高齡化社會，台灣銀髮族樂活養生與醫療照護的需求持續攀升，集團也計畫在未來五年內，與全台社區藥局合作，以創新科技與在地用心守護全台灣民眾的社區健康。

明基健康生活積極建構智慧藥局健康生活平台，與今年初加入明基佳世達醫療艦隊的「正光連鎖藥局」攜手，在烏日打造OMO智慧藥局二代店，以虛、實融合服務守護銀髮族的健康照護，提供虛實整合的聽力店中店、VR視訊、電商、跨店取貨、專業三師等服務。

明基健康生活總經理沈勝龍表示，台灣邁入高齡化社會，政府積極打造「智慧健康照護」生態，藥局將成為高齡化社會中提供健康照護服務的據點。正光連鎖藥局擁有43年的豐富服務經驗，最熟知地域性照護需求，整合雙方資源優勢，結合科技、人文與醫療專業打造更具未來性的智慧藥局，一同建構社區型智慧健康照護生活圈。

正光藥局總經理嚴健維表示，與明基健康生活結盟，能藉助明基佳世達醫療艦隊科技背景與集團資源，烏日店是雙方攜手合作的第一間新型態二代店，串聯集團內的虹韻助聽器共同開發聽力店中店服務，發展出社區藥局型態的銀髮照護模式，提供創新及完整的虛實整合照護服務，包括聽力店中店、VR視訊、電商、跨店取貨、專業三師等服務。

正光OMO智慧藥局二代店，創新服務包括，一、聽力店中店：微型化助聽器專賣店，專業聽力師駐點提供免費檢測，也可視訊諮詢聽力問題。二、VR視訊、電商，免出門，提供行動/出門不便者或後疫情生活型態的最佳選擇。三、跨店取貨服務，凡在任一家正光連鎖藥局購買商品，可享有寄庫、跨店取貨、轉贈親友等便利服務。四、專業三師，設有「專業三師」資深藥師、營養師、聽力師，分別為顧客的處方用藥、生活保健、聽力照護等提供健康諮詢。