據「拉薩發佈」微信公眾號昨（4日）發布通告，疫情發生以來，達孜區、林周縣、曲水縣、當雄縣、尼木縣、墨竹工卡縣等六縣（區）社會面傳播鏈已基本阻斷，疫情防控取得了明顯成效。在繼續實施分區分級差異化防控措施的基礎上，自今天（9月5日）0時起，上述六縣（區）所有低風險村（社區）有序恢復正常生產生活秩序。

通告稱，六縣（區）仍嚴格實施「不進不出」的防控政策，管控措施不變。低風險區域根據需求，在做好個人防護的前提下錯峰外出（可帶交通工具），屬地鄉（鎮）、主管部門、網格員等做好巡邏值守，嚴格落實「一掃三查」（即掃場所碼、查體溫、查健康碼、查核酸陰性證明），積極倡導非必要不出門、不聚集、不串門，不跨鄉（鎮）、村流動。

符合條件的復工項目施工單位實行「備案＋承諾」制度，嚴格實行「兩點一線」閉環管理，確保疫情防控、項目建設、安全生產同部署同落實。

低風險區內糧油店、超市、診所、藥店等各類與民生息息相關的經營場所在嚴格落實防疫各項措施前提下有序開放。各經營場所必須做好掃場所碼、登記、測溫、限流、定時消殺等防控措施。對不執行疫情防控措施的，一經查實，依法依規予以關停。

不過，公共文化活動場所、公共娛樂休閒場所、旅遊景區景點、餐館等場所仍暫停營業；各類宗教場所遵循「三個暫停」；集中供養中心實行封閉管理；嚴格實行「喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦」，暫不舉辦各級各類會議活動；各學校復學復課時間以教育部門通知為準。

六縣（區）各鄉（鎮）、縣（中）直各部門、各企事業單位辦公實行單位與居住地「兩點一線」，加強辦公場所消殺，所有進入辦公場所人員必須掃場所碼、佩戴口罩。

嚴格落實常態化核酸檢測要求，具體採樣時間以六縣（區）應對新冠肺炎疫情工作領導小組辦公室關於核酸檢測的通知為準。

進入人員密集、空間密閉、容易發生聚集性疫情的場所，以及黨政機關、企事業單位、醫療機構等，主動配合落實測溫、戴口罩、掃碼、保持2米線、不聚集、不扎堆等常態化各項防控措施。

一旦出現發熱、乾咳、乏力、咽痛、嗅（味）覺減退等新冠肺炎可疑症狀，在做好個人防護前提下，及時前往就近醫療機構就診排查，並如實向接診醫生告知個人旅居史和接觸史，對拒不配合防疫工作、故意不報或瞞報旅居史和接觸史、故意繞行躲避檢查的人員，依法依規嚴厲打擊，並追究相關人員責任。