茶是全球性的飲品，不過喝茶與死亡風險之間的關聯仍然沒有定論，不過最近一項針對近50萬英國男性與女性的調查發現，每天喝2杯以上茶的人，因任何原因死亡的風險，比不喝的人降低9％至13％。這項研究刊登於8月30日的《內科醫學年鑑》。國內醫師持肯定態度表示，這是目前規模最大的研究，顯示茶確實是健康飲品。

這項研究是美國國家癌症研究所（NCI）使用「英國人體生物資料庫」（UK Biobank）的資料進行研究，共涉及498,043名年齡在40~69歲的英國男性與女性，其死亡數據則由英國國民健保署(NHS)提供，其中，有85％表示自己有喝茶習慣，有喝茶習慣者中89％是喝紅茶。

研究結果發現，無論咖啡因代謝的遺傳變異如何，每天喝2杯以上者，比不喝的人降低9％至13％，較高的茶攝入量與較低的死亡風險相關。研究指出，攝入量較高的茶可成為健康飲食的一部分。不過，這項研究是針對參與者每天喝的杯數，沒有評估茶的濃度，但仍可證實攝取較高的茶飲的人，身體較為健康的證明。

腎臟科醫師江守山表示，因歐美人士喝茶是喝紅茶，而非台灣或日本人所喝的綠茶，雖然紅茶無綠茶所含的兒茶素可有效防癌，但紅茶所含的茶紅素、茶黃素有助預防心血管等疾病，可降低總死亡率，「我會建議病患飲用茶作為保健之用。」