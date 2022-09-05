國民黨桃園市長參選人張善政說，鄭寶清對民進黨的發言，讓他感到欽佩。（張善政競選辦公室提供）

鄭寶清參選桃園市長對選情造成衝擊，國民黨桃園市長參選人張善政說，鄭寶清對民進黨的發言，讓他感到欽佩，對於選舉大家各自努力。至於民進黨對手鄭運鵬力挺前新竹市長林智堅論文，張善政說，若我是有子女的家長，這票很難投下去。

張善政說，沒跟鄭寶清直接接觸過，對他觀感來自最近鄭寶清對於民進黨全黨挺一人看不下去的發言，覺得這人很有原則，從心底產生敬佩。鄭寶清願意繼續往前走，也非常尊重。但要不要合作，他說，這階段也不適宜。桃園市從3參選人變成4參選人，則是大家各自努力。

提到鄭運鵬，張善政說，鄭運鵬優點在很有創意、很調皮。在網路一些小動作，讓人覺得「哎呀好可愛」，但可愛創意能不能移轉到施政是很大問號。「若憑可愛就可以當市長，我是打問號」。張善政又說，先不講政見，一直不能釋懷的是，如同鄭寶清所說，「走一個抄襲，來一個挺抄襲」。若他是選民，那句話，是票投鄭運鵬很大的顧慮。張善政又說，若他是有子女的家長，這票投很難投下去，因為基本出發點跨不過去，有再好政見，都不會認真看。

張善政又說，他與鄭運鵬政見交鋒不多，反而是桃園市府對他提出的政見有3部SOP。若他推出政見，市府回應都是，「第一我們已經在做了，第二了無新意，第三張善政對桃園不了解。」張善政說，若說了無新意，但政府又已經在做，有點自打嘴巴。