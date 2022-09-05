國民黨高雄市長參選人柯志恩今（5）參加廣播節目接受主持人李明璇專訪，針對台北市長參選人陳時中捲入「偷窺」風暴，柯志恩直言，很多師生看了全部炸鍋，簡直把騷擾當成有趣，相當沒有政治sense，也低估了年輕人對於「有趣點」的想法。

陳時中近日發表公廁全面汰換成免治馬桶的政策，發表宣傳影片，他探頭窺探如廁挨批。柯志恩狠酸，這是「熔爐」再版嗎？把對很多人而言的陰影當成橋段實在不恰當，更何況陳時中還曾當過衛福部長，整件事令人匪夷所思，直批他不夠有政治sense，竟然如此操作。

柯志恩提到，自己去更衣室也會害怕會不會被偷拍，台北市也有很多地方標榜裝設反偷拍儀器，保護個人隱私，但陳時中卻帶頭做出攀爬動作，完全不能理解，不管從哪個角度來看都是大大失分；她在學校教書，這件事讓很多年輕人及師生都炸鍋了，也低估了年輕人對於「有趣點」的看法。

柯志恩表示，公廁裝設免治馬桶有討論的空間，但不會是她的政見，她認為公廁的標準是安全、衛生、清淨、明亮，該有的衛生紙不能少，還有提供販售女性衛生用品等，而高雄部分公廁狀況很糟糕，也需要再改進。

此外，對於台南殺警案，今蔡英文總統到台南出席2名殉職勇警告別式及頒發褒揚令。柯志恩痛批，民進黨仍把廢死奉為神主牌，然而台灣有8成5民意都支持死刑，悖離民意，「我就可以大膽講支持死刑」，這牽涉到公平正義的標準。

「不要今天公祭，明天忘記！」柯志恩直說，這些員警家屬哭喊死刑的重要，但民進黨只會說天理昭昭、於法不容，之後呢？廢死怎麼會是普世價值？價值是要用在對的事物，是有人性的、理性動物身上。