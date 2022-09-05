德國福斯集團（Volkswagen）新任董事長奧博穆（Oliver Blume）當地時間4日接受德國《星期日圖片報》專訪時表示，過去數十年來，集團在中國市場取得巨大成功，「未來將繼續保持強勢」。儘管聯合國報告指控新疆存在嚴重侵犯人權現象，但奧博穆稱，仍希望保留當地的汽車工廠。

法廣報導指出，福斯集團在全球雇有67萬員工，是年營業額達到2500億歐元（約合新台幣7兆6064億元）的汽車業巨頭。

奧博穆受訪時說，他此前已經為集團的四個品牌奧迪（Audi）、西亞特（SEAT）、福斯和保時捷（Porsche）工作，「這是一個巨大的優勢」。福斯汽車集團監事會7月宣布，任命時任保時捷CEO的奧博穆為集團新任董事長，接替赫伯特‧迪斯（Herbert Diess）。奧博穆自9月1日起接任，並擔任福斯集團董事長一職，他也成為該集團過去7年來的第四位董事長。

對於福斯集團對中國市場的依賴，奧博穆說：「我們在中國有非常成功的幾十年。而且我們今後將繼續在那裡保持強勢。這就是為什麼我們要投資於創新技術」。對他來說，重要的是集團在歐洲、北美和中國三個主要銷售市場都表現良好。

儘管聯合國人權高專辦在近日發布的新疆人權報告中，認為針對維吾爾族和其他以穆斯林為主的社區存在「嚴重侵犯人權行為」，但奧博穆仍希望保留當地的福斯汽車工廠。「這涉及到將我們的價值觀帶向世界，也帶到中國，帶到維吾爾地區」，奧博穆強調，福斯汽車為新疆人民提供了「安全、相對高薪的工作職位」。

法廣報導指出，福斯集團與中國上汽集團的合資企業「上汽大眾」自2013年起在新疆設廠生產。前任董事長赫伯特‧迪斯5月接受德國《商報》採訪時也表示，福斯集團將繼續經營在新疆的工廠。