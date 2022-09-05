花蓮災難醫療隊（DMAT）今年訓練時，創新首次納入中醫師團隊，以中西醫合用概念投入災難醫療，盼與跨單位整合發展花蓮專屬的搶救模式。（花蓮縣衛生局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣地形狹長，醫療資源分布不均，災害搶救備受考驗，衛生局整合縣內醫療資源成立災難醫療隊（DMAT），第一時間給予傷患適當處置，今年訓練時更納入中醫師團隊，以中西醫合用概念投入災難醫療，盼與跨單位整合發展花蓮專屬的搶救模式。

花蓮縣衛生局長朱家祥說，DMAT成立迄今已邁入4個年頭，訓練及參演成效有目共睹，吸引多元人才投入，近年全球局勢轉變，加上氣候變遷導致災害時有所見，更顯見全民防災救災重要性。

衛生局今年與衛生福利部東區緊急醫療應變中心合辦災難醫療隊訓練，首次融入消防局中級救護技術員複訓，訓練內容包含大傷概論、檢傷分類與通訊、桌上模擬演練、無腳本演練等，增進隊員對消防人員災害現場第一線作業認識，也首度邀請花蓮慈濟醫院中醫師團隊參與訓練，由副院長何宗融帶領規畫中醫參與災難醫療介入方向。

朱家祥說，何宗融全程參與演練時，化傷裝親自體驗扮演傷患，並由急診醫師賴佩芳擔任觀察員角色逐一說明醫療運作，和消防員救護銜接合作。

衛生局統計，此次訓練分2梯次辦理，共44人參訓，包含醫師7人、護理師26人與醫事行政11人。除各急救責任醫院醫護成員外，更有2名社區藥局藥師、2名醫院主責災難心理的心理師及慈濟醫院5名中醫師。