國賓大飯店連續2年的「名廚領航培訓計畫」，透過聯合利華飲食策劃的發起，接洽雙北社福團體，媒合特殊境遇青少年加入國賓大飯店廚師團隊規劃的培訓課程，期能幫助青少年探索在廚藝領域發展的興趣，啟蒙從事餐飲業的熱情，也經由與主廚們的近距離互動，以正面積極的心態朝著夢想前進，找到屬於自己的職涯之路。

第二屆「名廚領航培訓計畫」，以「一個月、一領域」的密集班課程，由國賓三位重量級主廚擔任講師帶領12位學員，以9堂課涵蓋中餐、西餐及烘焙三個不同的領域的進行廚藝興趣探索，讓學員一次接觸各種領域的基礎作業，體驗飯店業廚房作業的不同的面貌。

培訓計畫中的每一堂課以烹調操作教學為媒介，針對學員的態度、知識、技能等核心能力進行啟發，藉由動手烹調菜餚引導學員了解基礎廚藝實作與餐飲衛生安全的知識，並以團隊及資源共享的概念讓學員體驗實際廚房團隊互助合作的精神。

中餐講師林建龍行政總主廚表示：「這一屆學員們在積極的互動、提問中展現出對料理的熱情，其中優異的學員在其他學員需要幫助時，主動協助困難的烹調操作。讓一群不認識的孩子能像在大家庭中一樣，模擬團隊的生活，體認互助合作的優勢，未來不論是否加入餐飲行業的領域，都能夠讓學員透過這次的培訓計畫有所成長。」

西餐講師李文康主廚表示：「學員們雖對烹調操作不熟悉，但仍展現出勤奮踏實的態度。在培根義大利麵課程中，煎培根對學員們就是一道關卡，但學員們就算經歷沾鍋、焦黑等等的失誤，仍是重新一次次的做到好，力求完整的作品呈現，堅持的態度很值得被肯定。」

烘焙講師楊文雄主廚對於學員的態度也同樣表示了肯定：「除了主動互相協助之外，他們認真的態度更讓人覺得難能可貴，其中有的學員不辭舟車勞頓，從三芝趕赴板橋通勤上課，即使下課到家已是午夜12點也從不缺席的參與各項課程安排，這是『態度決定ㄧ切』的最好寫照。」

「名廚領航培訓計畫」在2022年第二屆的培訓計畫即將要到尾聲的同時，第一屆學員也即將加入餐飲服務團隊的行列。第一屆課程中表現優異的林姓學員與弟弟在父親不間斷的支持陪同下，兄弟二人皆獲選參加由聯合利華贊助證照檢定，成功考取中餐丙級證照，林姓學員將於今年9月正式加入國賓大飯店的中餐廚師團隊。