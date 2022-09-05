中秋節連假近，嘉義市區近日來已炮聲隆隆，警消採取加強取締，今年開出第1張罰單，對1名18歲男大學生深更半夜在蘭潭風景區亂放鞭炮，依法裁罰3萬元，嘉義市消防局表示，結合科技以監視器、智慧數位車辨系統，警消聯合取締違規施放鞭炮有成效，請民眾勿僥倖試法。

市消防局表示，接近中秋節連假，日前清晨3時許1名18歲男大學生，在蘭潭風景區違法施放爆竹煙火，市警局據報後派員警當場取締，移交該局蘭潭消防分隊處理，依據《嘉義市爆竹煙火施放管制自治條例》可裁罰3萬元至15萬元罰鍰，考量該名大學生初犯、態度良好，裁罰3萬元以示警惕。

市消防局表示，統計2017至2021年有8件逾時放鞭炮、2件未依產品施放方式施放、1件違規施放專業爆竹煙火有，5年內共有11件，而被均對違規者依《嘉義市爆竹煙火施放管制自治條例》裁處3萬元以上15萬元以下罰鍰者共有19件。

市消防局表示，本市公園、綠地與蘭潭水庫周邊禁止烤肉、燃放煙火，且依《嘉義市爆竹煙火施放管制自治條例》第4條規定，夜間10時至隔天上午6時，全面禁止施放爆竹煙火。

市消防局長蘇耀星表示，中秋連假期間，消防局與警察局、環保局組成專案聯合勤務小組，機動巡邏全市，一接獲通報，即透過定位系統派遣人車處理，請民眾配合，共同維護治安。