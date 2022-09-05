打預防針，不只可以預防感染併發重症，透過醫師細心問診竟可以「問」出隱藏的疾病；台中一名3歲男童由媽媽陪同到澄清醫院新生兒科打預防針，醫師問診時，媽媽表示，同齡孩子都會說整句話語，兒子卻只會咿咿呀呀，進一步診斷為泛自閉症，經推薦接受早期行為療育，也即時趕在6歲以前黃金治療期進行治療。

澄清醫院中港院區新生兒科醫師杜小昕指出，男童在接受注射預防針前，詢問孩子的健康近況，媽媽很憂心的說，兒子咿咿呀呀的講不出成句的話，褓姆經常抱怨，小孩玩玩具不會超過一分鐘，叫名字也沒有回應，好像無法專注，還很容易不自主的尖叫。媽媽也自責因忙於工作，孩子送給褓姆帶，是否自己沒把孩子教好，導致孩子還不會說話。

杜小昕在診間引導該男童說話，所得到的回應是愛理不理的表情，反而對醫師的聽診器感到興趣，摸了幾下又無趣似的。種種症狀判斷，該男童顯然有語言遲緩現象，而造成語言遲緩極可能是泛自閉症障礙症侯群所導致，這樣的情形不是教養的問題，而是小孩先天基因受損或環境因子造成的，其症狀從幼兒期就開始出現，並持續一生，6歲以前是黃金治療期，從日常行為的教導，慢慢抓回其正常行為的模式，建議讓小孩到專業機構接受早期療育治療。

往後回診，杜小昕也特別關心這位男童的狀況，也教導媽媽也可用親子互動時，密集訓練引導孩子從興趣、成就、情緒等方面，建立孩子的正常行為模式，如果學習得很好，長大後在生活工作上就是一個正常的人。這位媽媽後來也辭去工作專心陪著孩子。

杜小昕呼籲，父母要細心觀察小孩的語言發展過程，如果有所疑惑最好找新生兒科的醫師做進一步的評估，越早接受治療效果越好。但他也強調，像這位3歲男童因有泛自閉症障礙症侯群而影響語言能力，是較為少見的個案。泛自閉症障礙症狀群的人，可能在溝通、互動、行為以及學習的方式上，與其他多數人不同，有些泛自閉症障礙者在他們的日常生活中需要很多的協助，有些只需要較少的協助。