一名江姓男子去年投宿北市某間旅宿，入住一間大通舖，未料，江男卻二度偷摸同房熟睡中的甲男大腿內側，嚇得對方報警提告。台北地院審結，依犯性騷擾等2罪，應執行70日拘役，得易科罰金7萬元。可上訴。

檢警調查，41歲江姓男子去年9月投宿北市某間旅館的通舖房型，江男發現另名入住者甲男熟睡中，便伸手撫摸甲男的大腿內側1次，江男食髓知味，同日凌晨再度以相同手法撫摸甲男大腿1次，嚇得甲男驚醒，甲男當場請旅館人員報警，警方循線逮獲江男移送法辦。

江男接受警詢與偵查時認罪，檢方認為江男的證述與甲男警詢的指訴相符，再加上監視器畫面佐證等，堪認江男罪刑，依法將其提起公訴。

台北地院法官認為，江男為了逞私慾，不尊重他人性自主權，對甲男的性騷擾行為也造成對方身心傷害，實在不該；雖江男犯後認罪，也有意願和解，惟雙方條件差距過大而未能成立和解等一切情狀，依犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾等2罪，各處拘役45日，應執行70日。