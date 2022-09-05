「古堡DJ夜店趴」是第一次在古蹟推出以夜店為主題的派對，由法國音樂製作人兼唱盤玩家 DJ Cross Cutz，與MC Josh一起帶來炒熱氣氛的熱鬧電音表演，首場選在淡水紅毛城這座400歷史的古蹟，讓年輕人「偽醺嗨一波」，盡情狂歡釋放內心壓力。

淡水紅毛城

淡水紅毛城由荷蘭人建成於西元1646年，他們將這座城堡取名安東尼堡，是為了紀念當時的荷屬東印度公司總督安東尼．范．迪門，至今已有將近400年的歷史，19世紀末淡水開港設關後，英國人將這座古堡做為領事館，還在旁邊新建一棟領事官邸，做為來台英國外交官員的住所，整個紅毛城園區除了是淡水最有異國情懷的地點，也以特色古蹟聞名全台灣。

園區的對街是海關碼頭，當年淡水開港設關後，成為貨物往來運輸的重要出入口，現在是淡水新八景之一「河口霞天」，在這裡從最美夕陽紅待到華燈初上，感受海港小鎮的夜生活。

「光音淡水」活動點亮河畔 紅毛城古蹟變夜店

今年夏天「光音淡水」系列活動，用不同類型的音樂，為這座海港小鎮增添許多光彩，在7月30日舉行的「古堡DJ夜店趴」給紅毛城園區帶來熱鬧動感的夏夜時光，也讓這片古蹟成為年輕人的新寵地，透過旅讀週曆影音節目，一同感受美好夜晚。