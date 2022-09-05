染疫逝者破萬 趙少康新歌「午後兩點鐘」惹鼻酸

莫德納「原型株+BA.1」疫苗日前通過緊急使用授權（EUA），媒體人趙少康批評政府未採購「原型株+BA.4/5」新疫苗，直呼官員該打屁股。指揮官王必勝則以大雨比喻疫情，強調「應該用準備好的雨傘擋雨，而不是去期待新型的雨傘」。對此，趙少康今(5日)上午再度出面回擊，「那如果是一個破傘、小傘擋不住大雨、會漏雨呢？這是不通」。

台灣因為新冠肺炎死亡的人數已經破萬，資深媒體人趙少康的自媒體今發表新歌「午後兩點鐘」，紀念死者，並希望撫慰生者。趙少康指出，這首歌也是對民進黨抗議，包含缺疫苗、快篩、病房，到現在還是要我們打針對BA.1的疫苗，然後發明一個雨傘說，「那如果是一個破傘、小傘擋不住大雨、會漏雨呢？這是不通，希望是抵抗病毒的大傘，而不是窘迫的小傘，我們也不希望聽到有總比沒有好、有什麼就先用什麼，政府不可以這種態度」。

趙少康認為，要對症下藥，我看側翼說對抗BA.5資料不全，老美上周是13對1票要使用，人家買了1.7億劑次世代疫苗，美國都可以用，難道民進黨認為老美的命不值錢嗎?陳時中不是說價格保存30年，那我們到現在為何不能去跟美國買?去找裴洛西阿，我們也沒少付錢，為什麼不能去搶，總是要去試，

趙少康指出，今天衛福部要開會，這是舊世代疫苗，以前是針對武漢株，永遠慢半拍跟在後面。