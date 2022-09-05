45歲台灣偶像劇男神郭品超，靠著《鬥魚》于皓一角走紅，近年都在大陸發展的他，去年則認愛小19歲大陸女星馬澤涵，更傳出明年大婚的喜訊；不料女方突然發文「謊言只有0次和無數次，真是噁心」，使兩人情變消息甚囂塵上，急得郭品超昨日深夜跳出澄清：「我們在一起很幸福～大家別擔心！」

馬澤涵是在3日突然在微博寫道：「謊言只有0次和無數次，真是噁心。」其餘就未再說明更多細節，引起不少人揣測和郭品超有關，甚至盛傳小倆口情變。見此，馬澤涵昨晚發文解釋稱，「那天晚上因為朋友的一些事情，只想藉微博抒發一下心情，給大家造成了誤會，不好意思。」郭品超也在第一時間，轉發女友的發文，並感性表示「我也聽涵涵說了，沒事就好」，對於造成粉絲朋友的誤會，他感到很抱歉，最後再三強調「我們在一起很幸福～大家別擔心！」

馬澤涵的貼文引發情變揣測。(圖/微博)

郭品超火速轉發女友貼文，強調二人目前很幸福。(圖/郭品超 微博)

事實上，郭品超2018年出演《三生三世枕上書》而結緣同劇的馬澤涵，彼此互有好感，並在去年9月高調認愛，曾說家人都很支持新戀愛，並在微博放閃「言不盡意，意切情真的用心對你說I Love You Forever」，可見他對馬澤涵的用情之深。此外郭品超也曬出情侶度假照，「月餅夠甜嗎？不夠的話我來撒糖吧！祝大家中秋佳節快樂！陪你過中秋。」似乎隨時表現出對另一半的呵護。