港股5日持續弱勢表態，恆生指數開低150多點，但尚在19,200重要參考點以上，不過賣壓相當沉重下，大盤也暫時失守19200，目前在19,184.38點，跌267.71點或1.38%。國企指數則是在6,567.32點，跌105.1點或1.58%。
主要科網類股下挫，跌幅大都在2%到3%，騰訊挫3.4%，京東跌3.7%，阿里巴巴跌2.7%，美團跌近2%，小米跌2.5%，網易以及快手都跌2%，嗶哩嗶哩更是大跌近5%。
金融股漲跌互見，港交所跌2%，匯豐跌0.6%，建設銀行跌0.8%，不過，友邦保險逆勢上漲0.6%。
由於股神巴菲特持續出脫持股，比亞迪一度大跌6%左右。另外，小鵬汽車跌2%，續創上市新低。
煤炭族群走高，兗礦能源上漲超過4%，神華以及中煤能源都上漲至少2%。經濟數據方面，中國大陸8月財新服務業PMI(採購經理人指數)為55，稍低於前值55.5。
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